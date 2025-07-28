ЦВК: чергові місцеві вибори в Україні не будуть проводитись

Чергові місцеві вибори в Україні, які мали би відбутися в останню неділю жовтня цього року одночасно по всій країні, не будуть проводитись, повідомляє Центральна виборча комісія.

«Дату проведення таких виборів призначає Верховна Рада України не пізніше ніж за 90 днів до дня голосування. У зв’язку з повномасштабною збройною агресією РФ в Україні введено воєнний стан, під час дії якого жодні вибори не організовуються і не проводяться. Відтак рішення про призначення чергових місцевих виборів парламентом не приймалось», – вказується у повідомленні на сайті ЦВК.

Тому ЦВК констатує відсутність підстав для внесення подань кандидатур до складу місцевих територіальних виборчих комісій, а також для формування нового складу територіальних виборчих комісій різних рівнів, які здійснюють підготовку та проведення місцевих виборів в Україні.

«Якби не російська агресія й страшна війна, яку розв’язали проти України росіяни, ми би зараз уже вступали в період підготовки й організації чергових місцевих виборів, зокрема, відповідно до вимог виборчого законодавства місцеві осередки політичних партій мали би змогу вносити подання кандидатур до нового складу територіальних виборчих комісій», – йдеться у заяві.

Проте, як зауважують в ЦВК, під час дії воєнного стану жодні вибори не організовуються і не проводяться, відтак члени ТВК, склад яких було сформовано на чергових місцевих виборах 25 жовтня 2020 року, продовжують здійснювати свої повноваження до сформування нового складу комісії.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.