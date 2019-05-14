Місяць повільно зменшується – дослідження

Нові дослідження показують, що Місяць повільно зменшується, в той час, як упродовж тривалого часу його внутрішні шари охолоджуються. Це приводить до появи тисяч «зморшок» на поверхні Місяця.

Опубліковане в журналі Nature Geoscience 13 травня, нове дослідження також виявило, що Місяць може бути динамічним і тектонічно активним, як Земля, а не інертним, як вважали деякі вчені.

Нове дослідження базується на землетрусах, зафіксованих сейсмометрами, що діють на Місяці з 1969 і 1977 років.

«Це означає, що Місяць якось зумів залишитися тектонічно активним після 4,51 мільярда років», – заявив учений Смітсонівського інституту Томас Воттерс, який керував дослідженням.

Американські астронавти розмістили сейсмометри на поверхні Місяця під час місій Apollo 11, 12, 14, 15 і 16, записавши 28 дрібних землетрусів магнітудою до 5, що є помірною силою. Вісім землетрусів сталися поблизу розломів.