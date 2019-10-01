На міжбанку другий день зростають котирування долара

На українському міжбанківському валютному ринку другу сесію поспіль відбувається зростання котирувань американської валюти. Як повідомляє сайт «Мінфін», станом на 13:00 1 жовтня торги відбувалися на рівні 24 гривні 49–53 копійки за долар.

Тенденції міжбанку Національний банк України відбив у довідковому значенні курсу – 24 гривні 55 копійок за долар.

Офіційний курс на понеділок, 30 вересня, становив 24 гривні 8 копійок і був рекордним за понад 44 місяці – від січня 2016 року.є

На український валютний ринок нині прийшли значні ресурси, які іноземці вводять для купівлі облігацій внутрішньої державної позики. За підрахунками експертів, за 9 місяців нерезиденти викупили таких облігацій на суму понад 100 мільярдів гривень, тобто завели на український ринок близько 4 мільярдів доларів. На курс також впливає позитивна кон’юнктура щодо товарів українського експорту.