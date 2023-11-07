На міжбанку зупинилося зростання гривні проти долара

На українському міжбанківському валютному ринку зростання національної валюти зупинилося поблизу рівня 36 гривень за долар. Станом на 16:10 котирування склали 36 гривень 0,5–2,5 копійки за долар, це на 1,5 копійки більше від рівня закриття торгів 6 листопада, свідчать дані Finance.ua.

Національний банк України встановив офіційне значення курсу на 8 листопада на рівні 36 гривень 3,71 копійки за долар. Це приблизно на пів копійки менше від офіційного курсу на сьогодні, який становить 36 гривень 4,26 копійки за долар.

Після відмови від фіксованого курсу валюти гривня посилилася щодо долара вже на 53 копійки.