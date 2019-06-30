Італійка стала лауреатом міжнародної премії імені Франка

Доктор філології Міланського університету Марія Грація Бартоліні (Італія) стала лауреаткою міжнародної премії імені Івана Франка 2019 року.

Як повідомляє Міжнародний фонд Івана Франка, її монографія «Пізнай самого себе. Неоплатонічні джерела в творчості Г.С. Сковороди» здобула перемогу в номінації «За вагомі досягнення у галузі україністики».

Лауреата визначили під час засідання журі премії 28-29 червня в Інституті Славістики Віденського університету (Австрія).

При цьому в номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» жодна з робіт-номінантів на міжнародну премію імені Івана Франка не набрала необхідну кількість балів, які визначені положенням про премію.

Як зазначив голова журі професор Міхаель Мозер: «Всі роботи є достойними, проте важко було дійти згоди, яка саме праця однозначно заслуговує на премію».

До складу міжнародного журі увійшло 12 вчених із університетів України, США, Австрії, Італії, Словаччини та Польщі.

Лауреат міжнародної премії імені Івана Франка отримає грошову винагороду і золотий знак лауреата. Церемонія нагородження переможця відбудеться 27 серпня 2019 року на батьківщині Івана Франка – у місті Дрогобич.

Цього року на здобуття премії було подано 27 наукових робіт із 22 університетів.

Міжнародну премію імені Івана Франка заснував у 2015 році його онук – Роланд Франко.

Лауреатами премії були: у 2016 році – верховний архієпископ-емерит Української греко-католицької церкви, кардинал Католицької церкви – Любомир Гузар; у 2017 році у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» лауреатом став професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів – Міхаель Мозер, а в номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук» нагороду здобув академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка – Олег Шаблій.

У 2018 році у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» лауреатом стала професор Українського католицького університету (Львів) і Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник, а у номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» переміг Йоганнес Ремі – помічник професора Колумбійського університету (США).