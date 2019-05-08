На Міжнародну премію Франка претендують вчені з Канади, Італії, Польщі й України

Міжнародна рада експертів визначила шістьох номінантів Міжнародної премії імені Івана Франка 2019 року, на нагороду претендують вчені з Канади, Італії, Польщі й України.

Як повідомляє Міжнародний фонд Івана Франка, цього року на здобуття премії було подано 27 наукових робіт із 22 університетів.

За результатами оцінювання поданих наукових робіт у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук» члени Ради експертів рекомендують до розгляду журі:

монографію «Война цивилизаций: Социокультурная история русского похода Наполеона» професора Українського католицького університету Вадима Ададурова (Україна);

монографію «На зорі модерності. Руськомовне василіянське книгодрукування XVIII століття» професора Варшавського університету Іоанни Ґетки (Польща);

монографію «Українці і поляки на Наддніпрянщині, Волині й у Східній Галичині в ХІХ-першій половині ХХ ст.» професора Львівського національного університету ім. Івана Франка Богдана Гудя (Україна).

У номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» на розгляд журі представлено:

монографію «Пізнай самого себе». Неоплатонічні джерела у творчості Г. С. Сковороди» доктора філології Міланського університету Марії Грації Бартоліні (Італія);

монографію «Imperial Urbanism in the Borderlands» доктора філософії університету Торонто Сергія Біленького (Канада);

монографію «Долітописна мовна історія українців» професора Інституту філології Київського національного університету ім. Т. Шевченка Костянтина Тищенка (Україна).

Імена лауреатів міжнародної премії імені Івана Франка оголосять 23 червня у Відні (Австрія). Нагородження відбуватиметься на батьківщині Франка – у Дрогобичі – в день його народження – 27 серпня.

Міжнародна премія імені Івана Франка присуджується у двох номінаціях: «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» і «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук».

Лауреати премії нагороджують грошовою винагородою і золотим знаком.

Лауреатами премії були: у 2016 році – верховний архієпископ-емерит Української греко-католицької церкви, кардинал Католицької церкви – Любомир Гузар; у 2017 році у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» лауреатом став професор Віденського університету, президент Міжнародної асоціації україністів – Міхаель Мозер, а в номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі соціально-гуманітарних наук» нагороду здобув академік, почесний професор Львівського національного університету імені Івана Франка – Олег Шаблій.

У 2018 році у номінації «За вагомі здобутки (досягнення) у галузі україністики» лауреатом стала професор Українського католицького університету (Львів) і Українського вільного університету (Мюнхен) Ярослава Мельник, а у номінації «За вагомі досягнення у галузі соціально-гуманітарних наук» переміг Йоганнес Ремі – помічник професора Колумбійського університету (США).