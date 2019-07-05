Міжнародні резерви України в червні зросли на 1,2 мільярда – НБУ 

Міжнародні резерви України протягом червня зросли на 1,2 мільярда та сягнули понад 20,6 мільярда доларів в гривневому еквіваленті, повідомляє Національний банк України.

Таким чином, йдеться в повідомленні, за перший місяць літа обсяг резервів зріс на 6,4%.

За даними центрального банку, міжнародні резерви зросли завдяки надходженням від розміщення облігацій зовнішньої і внутрішньої позики та сприятливому курсу валют.

«У червні надходження від розміщення облігацій внутрішньої і зовнішньої державної позики становили 1 612,4 мільйона доларів США. Зокрема, від розміщення єврооблігацій отримано 1 мільярдів євро, від ОВДП – 325,8 мільйона доларів США і 148 мільйонів євро», – повідомляє НБУ.

Крім того, згідно з роз’ясненням регулятора, завдяки сприятливій ситуації на валютному ринку Нацбанк зміг поповнювати резерви за рахунок інтервенцій на міжбанківському валютному ринку загалом на 322,3 мільйона доларів.

«Станом на 1 липня 2019 року обсяг міжнародних резервів покриває 3,4 місяця майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку», – стверджують у НБУ.

5 липня Національний банк зміцнив офіційний курс гривні на 5 копійок.

Згідно з даними НБУ, на початку 2019 року міжнародні резерви України становили 20,8 мільярда доларів, та в період з січня по травень їхній обсяг знизився до 19,4 мільярда доларів.