Міжнародні резерви України становлять близько 27 млрд доларів – НБУ

Станом на 1 квітня міжнародні резерви України становили 27,035 мільярда доларів, свідчать дані Національного банку України.

У березні вони скоротилися на 5% з огляду на значні обсяги погашення зовнішніх і внутрішніх зобов’язань держави, що частково були компенсовані валютними надходженнями на користь уряду.

Загалом динаміку резервів упродовж березня визначали операції з управління державним боргом, переоцінка фінансових інструментів (унаслідок зміни ринкової вартості та курсів валют) та операції Національного банку на міжбанківському валютному ринку.

Упродовж березня загальний обсяг платежів уряду з обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті становив майже 1,3 млрд доларів. Крім того, оскільки в окремі дні на ринку спостерігалася надлишкова пропозиція валюти, що дозволило Національному банку поповнити резерви на 50,5 мільйона доларів.