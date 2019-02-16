Українська економіка стабільно зростає – міністр фінансів

Після падіння 2014 року українська економіка стабілізувалася і повернулася до режиму постійного зростання, заявила в ефірі Радіо Свобода міністр фінансів України Оксана Маркарова.

За її словами, до 2014 року економіка України була «хворою», а потім зазнала впливу російської агресії, тому головним завданням уряду було стабілізувати її.

«Це було зроблено. Зараз вже 12 кварталів поспіль економіка України зростає. Якщо подивитися на результат, якого ми досягли за попередні 4 роки, звичайно, він незвичайний, якщо можна так сказати. І мало хто вірив насправді, що нам вдасться так швидко стабілізувати економіку і повернутися вже, можна сказати, до стабільного зростання. Інфляція – менше 10%. Золотовалютні резерви на сьогодні – найвищі за останніх 5 років. Якщо говорити про ситуацію макроекономічну, то вона є досить стабільною на сьогоднішній день», – розповіла Маркарова.

За словами міністра фінансів, якщо українська економіка розвиватиметься теперішніми темпами, то наздожене Польщу через 50 років.

«І якщо Україна збереже статус-кво такий, як зараз, то для того, щоб наздогнати Польщу, таку, як вона є сьогодні, треба 50 років. Це, звичайно, для нас задовгий термін. І ми точно плануємо і маємо рецепти, як зробити, щоб наздогнати швидше», – зазначила міністр.

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Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку вказав у щорічному аналізі, що економіка України відроджується і зростає, але автори також наголосили, що започатковані позитивні реформи ще не доведені до результату. ЄБРР підкреслює позитивність, але «скромність» показників зростання української економіки, що становило минулого року 2,5%, а 2018 року, ймовірно, сягне 3,5%.

Фахівці банку вважають, що Україні, попри позитивні тенденції, і надалі необхідна фінансова підтримка зовнішніх донорів і, зокрема, Міжнародного валютного фонду для макроекономічної стабільності.