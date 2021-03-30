Україна приєдналася до Міжнародного договору про пандемію

Україна доєдналася до Міжнародного договору про пандемію. Комюніке угоди оприлюднив Офіс президента України.

«Відновлене колективне зобов’язання стане важливою віхою у посиленні готовності до пандемії на найвищому політичному рівні. Договір буде заснований на Статуті Всесвітньої організації охорони здоров’я та, із залученням ключових організацій у цій сфері, підтримуватиме принцип «здоров’я для всіх». Наявні інструменти світової охорони здоров’я, особливо Міжнародні медико-санітарні правила, стануть основою такого договору, забезпечуючи міцне й перевірене підґрунтя, яке ми зможемо розбудовувати та вдосконалювати», – мовиться у комюніке.

Зазначається, що основною метою договору є заохочення загальнодержавного підходу до майбутніх пандемій.

«Це включає значне розширення міжнародного співробітництва для поліпшення, наприклад, систем сповіщення, обміну даними, досліджень та місцевого, регіонального й глобального виробництва та розповсюдження медичних засобів протидії та заходів із забезпечення громадського здоров’я, таких як вакцини, ліки, засоби діагностики та засоби індивідуального захисту. Це також має включати визнання підходу «Єдине здоров’я», який пов’язує здоров’я людей і тварин з нашою планетою. Також такий договір повинен привести до більшої взаємної підзвітності та спільної відповідальності, прозорості та співпраці в межах міжнародної системи з її правилами та нормами», – мовиться у заяві.

Договір підписали: Франк Баїнімарама, прем’єр-міністр Фіджі; Антоніу Луїс Сантуш да Кошта, прем’єр-міністр Португалії; Клаус Йоганніс, президент Румунії; Боріс Джонсон, прем’єр-міністр Великої Британії; Поль Кагаме, президент Руанди; Ухуру Кеніятта, президент Кенії; Еммануель Макрон, президент Франції; Ангела Меркель, канцлер Німеччини; Шарль Мішель, президент Європейської ради; Кіріакос Міцотакіс, прем’єр-міністр Греції; Мун Чже Ін, президент Республіки Корея; Себастьян Піньєра, президент Чилі; Карлос Альварадо Кесада, президент Коста-Рики; Еді Рама, прем’єр-міністр Албанії; Сиріл Рамафоса, президент Південної Африки; Каїс Саїд, президент Тунісу; Макі Салл, президент Сенегалу; Педро Санчес, прем’єр-міністр Іспанії; Ерна Солберг, прем’єр-міністр Норвегії; Александр Вучич, президент Сербії; Джоко Відодо, президент Індонезії; Володимир Зеленський, Президент України; д-р Тедрос Адханом Гебреєсус, генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров’я.