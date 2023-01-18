МКЧХ: цього тижня Сполярич поїде до Москви

Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) заявляє, що цього тижня президентка організації Мір’яна Сполярич поїде до Москви.



Як повідомляє пресслужба МКЧХ, нагальні гуманітарні потреби та військовополонені – головні теми першого візиту Сполярич до Москви.



«Хоча МКЧХ вже відвідував військовополонених з обох сторін, він терміново намагається отримати повний, безперешкодний і регулярний доступ до всіх військовополонених, де б вони не були. Подібні відвідування дозволяють співробітникам МКЧХ перевірити, в яких умовах утримуються військовополонені та як з ними поводяться», – заявив МКЧХ, додавши, що «готовий» виконувати нейтральну посередницьку роль для обміну полоненими чи будь-яких інших гуманітарних ініціатив.

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У грудні Мір’яна Сполярич перебувала з візитом в Україні. Тоді вона заявила, що бачить можливість великої угоди про обмін військовополоненими.

Україна та Росія регулярно здійснюють обміни полоненими. Але все ще багато людей з обох сторін залишаються в полоні.