Міжнародний кримінальний суд видав секретні ордери на арешт ізраїльських чиновників – ЗМІ

Міжнародний кримінальний суд (МКС) запросив засекречені ордери на арешт кількох ізраїльських чиновників, повідомляє видання Haaretz із посиланням на дипломатичне джерело. За даними ізраїльського видання, може йтися про двох політиків і двох військових чиновників. Їхні імена офіційно не розкриваються, а терміни можливої видачі ордерів невідомі.

Раніше ЗМІ також повідомляли, що прокуратура МКС вивчала можливість порушення справ проти міністра фінансів Бецалеля Смотрича та міністра національної безпеки Ітамара Бен Ґвіра.

Статут МКС не зобов’язує заздалегідь повідомляти підозрюваним про наявність ордерів. За словами співрозмовників Haaretz, таємність підвищує ймовірність затримання підозрюваних, натомість публічні ордери дозволяють політикам уникати поїздок до країн, де їх можуть заарештувати.

Наприкінці 2024 року МКС видав ордери на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та колишнього міністра оборони Йоава Галланта. Їх підозрюють у злочинах проти людяності та воєнних злочинах із 8 жовтня 2023-го до 20 травня 2024 року – під час військової операції в Секторі Гази. Суд тоді заявив, що йдеться про масовий голод, убивства, переслідування та навмисні атаки на цивільне населення.

Ізраїльська операція розпочалася в Газі після нападу 7 жовтня 2023 року на південь Ізраїлю палестинського угруповання «Хамас», визнаного терористичним у США та Євросоюзі. Тоді джигадисти вбили понад тисячу людей, понад 250 були захоплені в заручники та вивезені до Гази.