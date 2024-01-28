Генерал-майор ЗСУ розповів, яку кількість особового складу можна підготувати в Україні

В України є можливість підготувати 500 тисяч, 100 тисяч або 200 тисяч військовозобов’язаних, як це буде визначено новим законопроєктом про мобілізацію, над яким наразі працюють у Кабміні, розповів командувач підготовки Командування Сухопутних військ ЗСУ генерал-майор Віктор Ніколюк в інтерв’ю проєкту Радіо Свобода «Донбас Реалії».

«На сьогоднішній день, наприклад, ми постійно проводимо відповідні заходи, відбуваються службові наради, де уточнюються фактичні спроможності всіх навчальних центрів, реальний стан інструкторського складу, тому що значна частина задіяна в районах виконання бойових завдань. Але станом на сьогодні ми спроможні будь-яку кількість особового складу навчити», – каже він.

Ніколенко уточнив, що станом сьогодні за кордоном було підготовлено 20% військовослужбовців, решта, 80% – в Україні.

Генерал-майор уточнив, що Україна за бойовим досвідом вже «на декілька років випереджає тих, хто її навчає».

«Ми, звичайно, обмінюємось цим досвідом, але необхідно враховувати, що воно не стоїть на місці. Будь-яка війна змінюється і ці тонкощі необхідно враховувати», – каже Ніколюк.

12 січня міністр оборони України Рустем Умєров заявив, що нова редакція законопроєкту про мобілізацію вже готова, і найближчим часом її винесуть на погодження уряду. Умєров повідомив, що в новій редакції врахували всі пропозиції, які погодили з депутатами на засіданнях комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Того ж дня Кабінет міністрів відкликав свій попередній проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби» для його доопрацювання.

Передбачається, що новим законом будуть встановлені чіткі терміни служби за мобілізацією.