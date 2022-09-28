Держдума РФ ухвалила законопроєкт про кредитні канікули для мобілізованих

Держдума РФ у другому та третьому читаннях ухвалила законопроєкт про кредитні канікули для мобілізованих та членів їхніх сімей, йдеться в повідомленні на сайті нижньої палати російського парламенту.

Згідно з документом, військовослужбовцю-позичальнику надається право звернутися до кредитора з вимогою про зміну умов договору, що передбачає призупинення виконання зобов’язань на термін, що не перевищує строку військової служби, або щодо зменшення розміру платежів протягом пільгового періоду. Також це право буде поширене на членів сімей, включаючи подружжя та осіб, які перебувають у них на утриманні.

Оформити кредитні канікули можна буде протягом дії договору, але не пізніше 31 грудня 2023 року і лише у тому випадку, якщо за цим кредитом відстрочка раніше не надавалася.

До другого читання уточнено коло осіб, які підпадають під дію закону: крім мобілізованих, це контрактники та добровольці. Також кредитні канікули зможуть оформити громадяни, які уклали контракт не лише з Міноборони РФ, але також із Росгвардією, МНС, ФСБ та іншими службами.

При загибелі чи інвалідності першої групи кредит буде списаний цілком, йдеться у повідомленні.

21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про «часткову мобілізацію». Міністр оборони Сергій Шойгу заявив, що «під час часткової мобілізації буде призвано 300 тисяч резервістів». Низка джерел стверджує, що влада РФ планує мобілізувати близько мільйона громадян.

У Пентагоні вважають, що Москві буде важко досягти мобілізації анонсованої кількості резервістів.