Італія: в Модені автомобіль наїхав на пішоходів, постраждали вісім людей

У місті Модена на півночі Італії автомобіль, що рухався на високій швидкості, наїхав на пішоходів, поранені вісім людей, повідомили поліція і міська влада.

«Схоже, водій навмисно виїхав на тротуар, збивши кількох людей і врізавшись у вітрину магазину. Потім він вийшов з машини і дістав ножа», – розповів мер Массімо Меццетті.

За його словами, водія затримали перехожі, передавши його поліції.

Затриманий – громадянин Італії, народжений у Бергамо, північноафриканського походження, житель району Модени, йому близько 30 років. Мотиви його дій поки що невідомі.

Як повідомив мер, четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані.

Прем’єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні назвала те, що сталося в Модені, «надзвичайно серйозним».