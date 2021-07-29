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Новини | Міжнародні

Російський модуль на МКС несподівано увімкнув двигуни

Російський багатофункціональний лабораторний модуль «Наука» пристикувався до МКС 29 липня

Російський космічно-лабораторний модуль «Наука» несподівано активував свої двигуни 29 липня після успішного стикування з Міжнародною космічною станцією (МКС), повідомило NASA.

Це змінило положення МКС, доки не вдалося активувати двигуни іншого модуля. NASA заявило, що двигуни нещодавно прибулого модуля спрацювали, коли він ще був у процесі інтеграції в систему станції. За повідомленням агентства, що причина незапланованого запуску двигунів невідома.

Станція повернулася до «повного контролю над позицією», коли інший модуль на МКС запустив двигуни. У NASA додали, що астронавтам та космонавтам на борту нічого не загрожувало.

Російський багатофункціональний лабораторний модуль «Наука» пристикувався до Міжнародної космічної станції на висоті орбіти трохи більш як 400 кілометрів 29 липня.

Астронавти у відкритому космосі встановлюють сонячні батареї на МКС (відео)
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Астронавти у відкритому космосі встановлюють сонячні батареї на МКС (відео)

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