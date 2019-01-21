ЄС чекає від міністрів порад, як запобігати дезінформації перед виборами до Європарламенту – Моґеріні

Голови 28-ми європейських міністерств закордонних справ мають висунути свої пропозиції щодо спільної із установами ЄС протидії пропаганді й дезінформації. Про це повідомила у Брюсселі голова європейської дипломатичної служби Федеріка Моґеріні.

«Ми закликаємо міністрів доповнити своїми пропозиціями з національної точки зору запропонований нами план із протидії дезінформації. Особливо, з огляду на травневі європейські вибори. Ми разом розглядаємо, яким чином найкраще скористатися тими інструментами, за допомоги яких ми протидіятимемо дезінформації всередині ЄС», – повідомила Моґеріні журналістам перед початком переговорів глав МЗС у Брюсселі.

Рада ЄС на рівні міністрів закордонних справ у понеділок 21 січня у Брюсселі обговорює реалізацію плану дій проти дезінформації, який був представлений Єврокомісією в грудні 2018 року як пріоритетний на тлі виборів до Європарламенту в травні 2019 року.

На нинішньому засіданні голів зовнішньополітичних відомств головна увага зосереджена на зовнішніх аспектах плану дій проти дезінформації, поліпшення ідентифікації джерел дезінформації, посилення відповідних ресурсів ЄС, обмін досвідом між країнами-членами ЄС та його інституціями, а також можливості спільно протистояти дезінформаційній кампанії.

Відповідно до нового плану Єврокомісія збільшує бюджет групи зовнішньополітичної служби ЄС із стратегічних комунікацій, яка була створена для боротьби з дезінформацією, у першу чергу з боку Росії. На роботу цієї групи в 2019 році виділяється 5 мільйонів євро, тим часом, як в 2018 році її бюджет склав лише 1,9 мільйона євро.

Крім того, план дій боротьби із дезінформацією та пропагандою передбачає створення в установах ЄС та державах-членах спеціальної системи швидкого оповіщення, що працюватиме для спрощення обміну даними та оцінками кампаній дезінформації, а також повідомлятиме про загрози дезінформації в режимі реального часу.

Світові онлайн-платформи на кшталт Facebook, Twitter, Google будуть зобов’язані забезпечити прозорість політичної реклами, активізацію зусиль щодо закриття фейкових аккаунтів, маркувати повідомлення, які автоматично розповсюджуються ботами та співпрацювати із академічними дослідницькими установами, які займаються перевіркою фактів для виявлення дезінформації.

Із січня по травень цього року онлайн-платформи повинні будуть щомісячно звітувати перед Єврокомісією.