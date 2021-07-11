У Молдові проходять дострокові парламентські вибори

Молдові проходять дострокові парламентські вибори. На деяких ділянках вишикувалися довгі черги з бажаючих проголосувати.

Вибори, як зазначається, можуть послабити російський вплив на Молдову і сприяти подальшій інтеграції цієї найбіднішої країни в Європі з іншими державами континенту.

Право голосу мають близько 3,2 мільйона громадян Молдову, включно з тими, що перебувають за кордоном.

За депутатські мандати борються понад 20 партій і блоків, але лише дві політичні сили –проєвропейська партія «Дія і солідарність», заснована нинішньою президенткою Майєю Санду, та виборчий блок комуністів і соціалістів, що виступають за зближення з Росією, – вважаються основними конкурентами. Кожен з них може набрати до 37 відсотків голосів. При цьому більшість досліджень пророкують перше місце прихильникам Санду. Їм пророкують 51 мандат або навіть більше, що дозволить партії сформувати уряд самостійно, без створення коаліції з іншими об’єднаннями.

Згідно передвиборчими опитуваннями, п’ятивідсотковий бар’єр для проходження в парламент можуть подолати ще 2-3 партії. Мова йде, зокрема, про партію євроскептиків «Шор» і проєвропейську «Платформу Гідність і правда».

Новий парламент повинен почати роботу 27 серпня, у 30-ту річницю з дня проголошення незалежності країни після розпаду СРСР.

Дострокові вибори стали результатом тривалого політичного протистояння, яке послідувало за перемогою Майї Санду в другому турі президентських виборів над колишнім проросійським главою держави Ігорем Додоном в листопаді минулого року.