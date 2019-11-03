Вибори мера Кишинева: екзит-поли дали майже рівні шанси кандидатам

За результаттами екзит-полів після закриття виборчих дільниць у неділю в перебігу місцевих виборів у Молдові проросійський кандидат від соціалістів Іон Чебан та член проєвропейського блоку «ACUM – Platforma DA» Андрей Нестасе мають майже рівні шанси на перемогу.

Так, за даними опитувань, у Іона Чебана – 37,1%, а у Андрея Нестасе – 37,0%. Останній сказав, що чекатиме офіційних результатів голосування.

На виході з 67 дільниць були опитані понад 10 тисяч респондентів, 26% відмовилися брати участь в опитуванні.

У першому турі 20 жовтня Чебан отримав понад 40% голосів виборців, Нестасе – майже 31%.

Молдова останнім часом наполегливо намагається провести реформи, на яких наполягають західні партнери після розкрадання п’ять років тому з державних банків понад одного мільярда доларів. Цей злочин став причиною зміни уряду в країні.