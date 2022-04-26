На Запоріжжі у Молочанську через військові дії пошкоджений залізничний пасажирський вагон – ОВА

У Запорізькій області у місті Молочанськ на залізничній станції через військові дії пошкоджений залізничний пасажирський вагон, повідомляє пресслужба Запорізької обласної військової адміністрації у телеграмі.

«У місті Пологи внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено 8 житлових будинків та горів очерет. У Василівці в результаті російських ударів горіло підсобне приміщення автозаправної станції. А у місті Молочанськ Пологівського району, на залізничній станції, через військові дії рф вогнем пошкоджено залізничний пасажирський вагон. Росіяни спричинили своїми обстрілами пожежі на території приватних домоволодінь в Оріхові», – йдеться у повідомленні.



Також повідомляється про наступальні бойові дії в напрямку Трудолюбівки Оріхівського району, ситуація залишається контрольованою.

Подробиці щодо ракетного обстрілу Запоріжжя в ОВА обіцяють повідомити пізніше.

В ООН станом на 24 квітня підтвердити загибель 2665 і поранення 3053 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.