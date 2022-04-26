Місцева влада повідомила про «прильоти» по Запоріжжі

Запорізька обласна військова адміністрація повідомила про «прильоти» по Запоріжжі.



«Запоріжжя. Вранці, в 6:50, зафіксовані «прильоти». Обставини з’ясовуються », – повідомляє ОВА у телеграмі.

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжі 21 квітня постраждали 8 людей. Також вибуховою хвилею були пошкоджені вікна у 4 вагонах евакуаційного поїзду Запоріжжя-Львів.

В ООН станом на 24 квітня підтвердити загибель 2665 і поранення 3053 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.