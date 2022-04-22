Через вчорашній ракетний удар по Запоріжжі постраждали 8 людей – прокуратура

Внаслідок вчорашнього ракетного удару по Запоріжжі постраждали 8 людей, повідомляє обласна прокуратура.



«За даними слідства, 21 квітня 2022 року представники збройних сил РФ завдали ракетного удару по Запоріжжю з метою чергового ураження об’єктів інфраструктури міста. Внаслідок повітряної атаки поранено 8 громадян», – йдеться у повідомленні пресслужби прокуратури.

Також вибуховою хвилею були пошкоджені вікна у 4 вагонах евакуаційного поїзду Запоріжжя-Львів. За попередніми даними, серед пасажирів постраждалих немає.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).



За даними голови Запорізької ОВА Олександра Старуха, було два «прильоти« », один – в об’єкт інфраструктури. Він зазначає, що війська РФ намагаються ударити по об’єктах інфраструктури, які, зокрема, забезпечують і гуманітарне постачання.

В ООН станом на 20 квітня підтвердити загибель 2345 і поранення 2919 цивільних людей через війну Росії проти України. При цьому в організації наголошують, що реальні цифри – значно вищі.

Росія, попри численні свідчення, заявляє, що не обстрілює цивільних в України.