Молодь не хоче покидати Україну і готова брати участь у відбудові – опитування

Більше половини молоді в Україні не хотіли б переїжджати в інше місце та хочуть брати участь у процесах відбудови. Про це свідчать результати національного опитування молоді, проведеного від імені Міжнародного республіканського інституту (IRI) у межах програми USAID «Мріємо та діємо».

Опитування проводилося серед молоді віком 10-35 років, яка проживає в Україні та переїхала до Польщі після 24 лютого 2022 року.

Згідно з дослідженням, майбутнє України 89% молоді віком 16-35 років, яка проживає в Україні, бачить обнадійливим, в той час як серед молоді, яка переїхала до Польщі, цей показник становить 81%.

«Молодь, яка проживає в Україні та Польщі практично однаково переконані в перемозі України у війні – 98% та 97% відповідно, а також хочуть брати участь у процесах відбудови. Міграція 65% молоді віком 16-35 років, яка проживає в Україні, не хотіли б переїжджати в інше місце. Основні причини, чому молодь не хоче змінювати місце проживання, – це задоволення своїм теперішнім місцем проживання (44%), родина та друзі (40%), достатнє фінансове забезпечення для життя (20%), патріотизм (15%)», – йдеться в дослідженні.

Серед української молоді, яка зараз проживає в Польщі, 61% молоді віком 16-35 років не були в Україні після переїзду до Польщі. 47% мають намір повернутися в Україну після завершення війни, 19% планують повернутися незабаром, а 11% – через деякий час. 15% молоді не планують повертатися взагалі.

Також, йдеться у дослідженні, молодь рішуче налаштована брати участь у процесах відбудови України.

«Таке бажання висловили 79% респондентів в Україні та 83% – у Польщі», – повідомляють соціологи.

Опитування в Польщі було проведено соціологічною групою «Рейтинг», а в Україні – компанією Info Sapiens на замовлення Міжнародного республіканського інституту (IRI) та Ради міжнародних наукових досліджень та обмінів (IREX). Дані опитувань були проаналізовані Центром аналізу та соціологічних досліджень (CISR) Міжнародного республіканського інституту.