Молодіжна збірна з хокею стала бронзовим призером чемпіонату світу

У Києві завершився молодіжний чемпіонат світу з хокею серед спортсменів віком до 20 років в Дивізіоні ІB. Це третій за силою дивізіон світового хокею. В останньому матчі збірна України зустрілася з однолітками з Естонії.

Матч розпочався для «синьо-жовтих» невдало. Двічі естонські хокеїсти відзначилися в українських воротах. Але до перерви збірна України змогла зрівняти рахунок завдяки влучним прострілам Фелікса Морозова і Гліба Крівошапкіна.

Друга «двадцятихвилинка» минула за сценарієм збірної України. «Синьо-жовті» чотири рази забили естонцям. Влучними кидками відзначилися Олександр Пересунько, Денис Матусевич, і двічі забив Фелікс Морозов. А вже у третьому періоді Морозов до свого активу записав ще одну шайбу. Матч завершився з рахунком 7:3 на користь українців.

Переможна фінальна гра приносить українській «молодіжці» бронзові медалі чемпіонату. За результатами світової першості команда Угорщина підвищилася в класі, а українці залишаються у дивізіоні ІB.