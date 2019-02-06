Україна вперше перемогла у конкурсі ЮНЕСКО з підтримки міст, що навчаються – МОН

Українське місто Мелітополь Запорізької області цьогоріч здобуло перемогу в премії ЮНЕСКО «Міста, що навчаються». Як повідомили у Міністерстві освіти і науки, Мелітополь увійшов у ТОП-10 найпрогресивніших міст, що розвивають навчання серед понад 200 претендентів.

«Отримання статусу міста-переможця є визнанням високого рівня досягнень Мелітополя з розвитку освіти дорослих, а також відкриває для нього нові можливості для міжнародної співпраці», – йдеться в повідомленні.

У 2016 році Мелітополь долучився до глобальної мережі ЮНЕСКО міст, що навчаються. Незабаром після цього був створений комітет, який серед іншого, вирішував різноманітні освітні завдання. В результаті місто організувало дні освіти дорослих, вуличний університет та інші ініціативи.

Премію ЮНЕСКО «Міста, що навчаються» присуджують один раз на два роки. У глобальній мережі міст, що навчаються (Global Network of Learning Cities), є чотири українських міста – Мелітополь, Павлоград, Нікополь та Новояворівськ.