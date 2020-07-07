Міносвіти просить відтермінувати призов в армію для вступників

Міністерство освіти і науки просить Міноборони відтермінувати призов в армію для вступників, повідомляє пресслужба МОН.

«До МОН надходять численні звернення вступників до закладів вищої освіти (як на ступінь бакалавра, так і магістра) та їхніх батьків щодо отримання повісток від військкоматів. Дійсно, цього року початок вступної кампанії перенесено на серпень, а весняний призов продовжено до кінця липня. Для того, щоб забезпечити можливість для осіб призовного віку стати студентами вишів, МОН звернулось із листом до Міноборони з проханням врегулювати питання надання випускникам відстрочки від весняного призову», – йдеться в повідомленні.

У МОН кажуть, що т.в.о. міністра Сергій Шкарлет тримає це питання на контролі.

Через карантин, пов’язаний із пандемією COVID-19, весняний призов до армії раніше перенесли на травень-липень. Відповідне урядове розпорядження передбачає, що громадяни віком 18-19 років можуть бути призвані на службу лише за власним бажанням, яке підтверджується письмовою заявою.