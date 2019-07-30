МОН: українські учні вибороли 4 медалі на Міжнародній олімпіаді з хімії

Одне «золото», два «срібла» і «бронза» – такі нагороди здобули учасники української команди на Міжнародній учнівській олімпіаді з хімії, повідомляє Міністерство освіти і науки України. Змагання завершилися 30 липня у Парижі.

Загалом на олімпіаді змагалися близько 200 школярів зі 75 країн світу. Вони демонстрували свої знання у практичному і теоретичному турах.

До складу української команди увійшло четверо школярів, кожен з яких посів призове місце:

«золото» – Олександр Кудрик, учень ліцею № 100 «Поділ» (Київ);

«срібло» – Лідія Дубенська, учениця Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Франка;

«срібло» – Гордій Андрусів, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Франка;

«бронза» – Анатолій Кузнєцов, учень Львівського фізико-математичного ліцею-інтернату при ЛНУ імені Франка.

Науковим керівником команди є фахівець Науково-виробничого хіміко-біологічного центру Київського національного університету імені Шевченка Костянтин Гавриленко.

Нещодавно МОН повідомляв, що українські школярі здобули дев’ять медалей на міжнародних олімпіадах із математики і біології.