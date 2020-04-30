МОН пояснило, чому замість уроку про російську агресію показали відео з Усиком

Міністерство освіти та науки України пояснило технічними нюансами заміну онлайн-уроку про російську агресію в Україні іншим відеозаписом – з українським боксером Олександром Усиком. Про це МОН повідомило у відповідь на запит Радіо Свобода.

«Після зйомки кожен урок проходить кілька ступенів експертизи, а також складний процес монтажної роботи. Оскільки урок, заявлений у розкладі, не був технічно підготовлений до трансляції, на жаль, довелося надати для ефіру інший урок», – йдеться у відповіді на питання Радіо Свобода.

Міністерство обіцяє, що урок історії на тему російської агресії в Україні вийде пізніше. Щоправда, відомство не уточнило, коли саме.

«Заняття на тему російсько-української війни обов'язково буде в ефірі телеканалів, що транслюють «Всеукраїнську школу онлайн» для 11 класу, а також на YouТube-каналі МОН після його підготовки до ефіру», – зазначили в пресслужбі.

30 квітня замість відеоуроку всесвітньої історії на тему «Агресія Росії проти України у 2014 році. Російсько-українська війна» показали урок про науково-технологічну революцію, знятий за участю боксера Олександра Усика.