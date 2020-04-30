Школа онлайн: замість уроку про російську агресію показали інше відео з Усиком

«Всеукраїнська школа онлайн» замість уроку із темою «Російська агресія проти України» показала урок із боксером Усиком про науково-технологічну революцію.

У розкладі для 11 класу на сайті Міністерства освіти і науки вказано, що в рамках предмету «Всесвітня історія» буде викладено тему «Агресія Росії проти України у 2014 році. Російсько-українська війна».

Втім, на офіційному каналі Міністерства освіти і науки в Ютуб замість оголошеного уроку вийшов інший – про науково-технологічну революцію, знятий за участю боксера Олександра Усика.

Радіо Свобода звернулося до осіб, відповідальних за випуск відео-уроків в рамках «Всеукраїнської школи онлайн», з проханням пояснити ситуацію. Нам пообіцяли надати відповідь, але поки редакція її не отримала. Пояснення буде опубліковане, щойно Радіо Свобода його отримає.