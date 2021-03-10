В НБУ повідомили про відновлення продажу пам’ятних монет у режимі онлайн

Національний банк України повідомив, що після проведених робіт з оптимізації у повному обсязі відновлено продаж пам’ятних монет у режимі онлайн.

«Пам’ятні монети України та сувенірна продукція банкнотно-монетного двору Національного банку знову доступні в інтернет-магазині онлайн цілодобово та без вихідних. Тепер клієнтам, крім продукції попередніх років випуску, пропонуватиметься і нова, випущена в обіг в 2021 році. Також клієнти зможуть придбати набір «Монети України» 2020 року», – йдеться в повідомленні.

За даними НБУ, за два місяці через інтернет-магазин було оформлено майже 6 тисяч замовлень на суму понад 5 мільйонів гривень.

«Сайт відвідало найбільше користувачів з України. Лідерство тримають користувачі з міста Київ (50,9%), Львівської (6 %), Дніпропетровської (5,9%), Харківської (5,1%) та Київської областей (4,3%). Водночас сайт також відвідували користувачі із США, Польщі, Німеччини, Австрії, Канади, Великобританії, Нідерландів та інших країн», – йдеться в повідомленні.

У лютому Національний банк України у відповідь на запит Радіо Свобода повідомляв, що за минулий рік реалізував на внутрішньому ринку пам’ятних монет на понад 128 мільйонів гривень, з початку поточного – на понад 27 мільйонів гривень.