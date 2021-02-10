НБУ вводить в обіг пам’ятну монету «250 років Астрономічній обсерваторії Львівського університету»

10 лютого Національний банк України вводить в обіг пам’ятну монету «250 років Астрономічної обсерваторії Львівського університету» номіналом 5 гривень.

На аверсі монети на тлі стилізованого зоряного неба розміщений телескоп обсерваторії Львівського університету.

На реверсі монети – композиція, що символізує часи перших документально підтверджених астрономічних спостережень у Львові, – на дзеркальному тлі абрису панорами міста XVIII століття зображений збірний образ тогочасного астронома. Поруч – будівля обсерваторії та міські мури.

Художники – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, а скульптори – Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук.

«Монета присвячена науково-дослідній установі Львівського національного університету імені Івана Франка, одній із найстаріших обсерваторій Східної Європи, що була заснована 1771 року. Вивчення небесних об’єктів у Львові тоді було на тому самому рівні, що й у Берліні, Вільнюсі чи Відні, оскільки обсерваторія за оснащенням не поступалася тогочасним європейським подібним закладам», – розповіли в НБУ.

Науковців виховували у Львівському університеті, де спеціально запровадили окремий курс астрономії.

«Основні напрями діяльності сучасної установи – дослідження Сонця, зір, міжзоряного середовища, галактик та Всесвіту як цілого. Крім того, важливий напрям діяльності обсерваторії – лазерно-віддалемірні, фотометричні та позиційні спостереження штучних супутників Землі. Комплекс телескопів для таких спостережень знаходиться в реєстрі наукових об’єктів, які становлять національне надбання України», – додали в регулятори.

Монету «250 років Астрономічної обсерваторії Львівського університету» з нейзильберу випускають у тиражі 35 тисяч штук.