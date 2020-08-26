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26 серпня 2020, Київ 20:51
Новини | Економіка

Нацбанк запустив в обіг монету «День пам’яті полеглих захисників України»

26 серпня НБУ запустив в обіг монету «День пам’яті полеглих захисників України»

Національний банк України 26 серпня запустив в обіг пам’ятну монету «День пам’яті полеглих захисників України». Її номінал – 10 гривень.

«Присвячена увічненню героїзму і вшануванню пам’яті військовослужбовців та учасників добровольчих формувань, які віддали життя в боротьбі за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. У новітню історію нашої держави та українського війська вкарбовані подвиги воїнів, які самовіддано обороняли нашу землю», – заявили в НБУ.

Тираж – один мільйон монет.

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