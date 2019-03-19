Середній розмір монетизованої субсидії становить 1676 гривень – віце-прем’єр

Середній розмір монетизованої субсидії становить 1676 гривень, повідомив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко.

«Середній розмір коштів, які люди отримують на руки, становить 1676 гривень», – сказав Розенко.

За його словами, монетизація субсидії стосуватиметься 3,5 мільйонів домогосподарств.

12 березня в Україні стартували виплати субсидій грішми, так звана монетизація. Лише за перший день громадянам перерахували 19,4 мільйони гривень. Виплати монетизованих субсидій почалися через мережу державного банку «Ощадбанк».

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман повідомив, що українцям виплатили близько 350 мільйонів гривень у межах монетизації субсидій.

На 2019 рік у проекті бюджету заплановано 55 мільярдів гривень на субсидії з комунальних послуг.