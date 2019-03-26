Монетизовані субсидії у березні отримали 3,4 млн домогосподарств – Мінсоцполітики

Монетизовані субсидії для оплати житлово-комунальних послуг у березні отримали 3,4 мільйона домогосподарств, а загальна сума виплат склала 5,7 мільярда гривень, повідомив міністр соціальної політики України Андрій Рева.

За його словами, система монетизації запрацювала без збоїв, і зараз напрацьовується інструментарій для контролю за реальною оплатою комунальних послуг монетизованими коштами.

12 березня в Україні стартували виплати субсидій грішми, так звана монетизація. За словами віце-прем'єра Павла Розенка, середній розмір субсидії становить 1676 гривень.

На 2019 рік у проекті бюджету заплановано 55 мільярдів гривень на субсидії з комунальних послуг.