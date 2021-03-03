В Україні хочуть створити електронну базу, щоб стежити за працевлаштуванням випускників

У Міністерстві освіти і науки повідомили, що планують цьогоріч запустити електронну систему моніторингу працевлаштування випускників закладів вищої освіти.

«Наразі вже підготовлені проекти наказу МОН та постанови Пенсійного фонду України. Після реєстрації цих документів у Мін’юсті ми зможемо синхронізувати інформацію Єдиної державної електронної бази з питань освіти та Пенсійного фонду й розпочати тестування системи», – повідомив профільний міністр Сергій Шкарлет.

За його словами, така система моніторингу потрбні для аналізу, подальших рішень з розвитку системи вищої освіти і вдосконалення формули розподілу фінансування.

Точних термінів запуску системи наразі не вказують.

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Раніше сьогодні Міністерство освіти і науки України нагадало, що реєстрація на зовнішнє незалежне оцінювання завершується 5 березня.

За даними Міносвіти, прийом документів та заяв від вступників цьогоріч розпочнеться 14 липня.