МОН розповіло про набір до 10-11 класів у 2021 році

Жодного випускника дев’ятих класів не позбавлятимуть права на продовження здобуття повної загальної середньої освіти, заявили в Міністерстві освіти на науки України.

«Зарахування до 10-х класів закладів загальної середньої освіти цьогоріч, як і минулого року, відбуватиметься після видання наказу про переведення до нього учнів 9-х класів цього ж закладу освіти, які не виявили намір припинити навчання в ньому і не були відраховані або переведені до іншого закладу освіти», – повідомили в МОН.

У відомстві пояснили, що заходи з удосконалення освітньої мережі спрямовані на суттєве покращення якості та ресурсного забезпечення освіти, зокрема в сільській місцевості.

За даними МОН, чим більш потужною і ресурсозабезпеченою є школа, тим більш успішними є її випускники під час зовнішнього незалежного оцінювання.

Днями в соцмережах розповсюдилася інформація, що з 2021 року в деяких школах закриють 10-11 класи в деяких школах. Згідно з реформою шкільної освіти, школи мають реорганізовуватися та перепрофільовуватися. У зв’язку з цим у деяких закладах може зникнути старша школа.