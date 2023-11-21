Над Чорним морем знищено запущений армією РФ розвідувально-ударний дрон – військові

У Повітряних силах ЗСУ повідомляють про збиття у вівторок над Чорним морем розвідувально-ударного дрона, запущеного армією РФ.

«21 листопада на Одещині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування «Південь» над морем знищено розвідувально-ударний БПЛА Mohajer-6», – повідомили військові.

Раніше сьогодні російська авіація атакувала Одеську область ракетами типу Х-31П. Як повідомили Сили оборони півдня, на території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі. За даними командування, ніхто не постраждав.

Одеська область, зокрема, її портова інфраструктура, регулярно зазнає російських обстрілів.