Атака РФ на Одещину: Сили оборони півдня повідомляють про влучання в припортову інфраструктуру

Російська авіація протягом дня й вечора 21 листопада атакувала Одеську область ракетами типу Х-31П, повідомляють Сили оборони півдня.

За повідомленням, російські війська застосовують протирадіолокаційні ракети, намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони.

«На території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі», – заявляють військові.

Читайте також: На Одещині без світла залишаються понад 3,8 тисячі будинків – ДТЕК

За даними командування, ніхто не постраждав.

Одеська область, зокрема, її портова інфраструктура, регулярно зазнає російських обстрілів.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.