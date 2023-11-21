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Атака РФ на Одещину: Сили оборони півдня повідомляють про влучання в припортову інфраструктуру

Наслідки однієї з попередніх атак на припортову інфраструктуру в Одеській області, вересень 2023 року
Наслідки однієї з попередніх атак на припортову інфраструктуру в Одеській області, вересень 2023 року

Російська авіація протягом дня й вечора 21 листопада атакувала Одеську область ракетами типу Х-31П, повідомляють Сили оборони півдня.

За повідомленням, російські війська застосовують протирадіолокаційні ракети, намагаючись виявити та знищити системи протиповітряної оборони.

«На території Одеси та Білгород-Дністровського району відбулось влучання по відкритій поверхні, адмінбудівлі та припортовій інфраструктурі», – заявляють військові.

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За даними командування, ніхто не постраждав.

Одеська область, зокрема, її портова інфраструктура, регулярно зазнає російських обстрілів.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.

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