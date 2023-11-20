Лисак: російські війська обстріляли Нікополь, загинула жінка

Російські війська обстріляли Нікополь із артилерії – про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак 20 листопада.

«Під час артилерійського обстрілу Нікополя окупанти вбили 83-річну жінку. Поранення отримав 53-річний чоловік», – написав він у своєму телеграмі.

Читайте також: У трьох областях через обстріли пошкоджена енергетична інфраструктура – Міненерго

Лисак додав, що обстріл пошкодив три приватних будинки, дві господарські споруди, автомобіль, лінію електропередач та газогін. Дані про наслідки атаки уточнюються.

Місто Нікополь, розташоване через річку Дніпро від окупованої Запорізької АЕС, постійно зазнає обстрілів із російської артилерії.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.