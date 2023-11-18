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ОВА: армія РФ вдарила по Дніпропетровщині, пошкоджено адмінбудівлю

Наслідки обстрілів Дніпропетровщини, жовтень 2022 року
Наслідки обстрілів Дніпропетровщини, жовтень 2022 року

Від ранку суботи, 18 листопада, сили РФ атакували Нікополь дронами-камікадзе, йдеться в повідомленні обласної військової адміністрації.

«А по Марганецькій громаді два рази цілив із важкої артилерії. Пошкоджена адмінбудівля», – розповіли в місцевій ОВА.

Як зазначається, минулося без загиблих та постраждалих.

Місто Нікополь, розташоване через річку Дніпро від окупованої Запорізької АЕС, постійно зазнає обстрілів із російської артилерії.

Російські військові регулярно атакують українські населені пункти з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, РСЗВ. Росія, попри докази та свідчення, з початку повномасштабного вторгнення заперечує обстріли цивільних в Україні.

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