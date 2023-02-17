У Чорному морі армія РФ збільшила кількість бойових кораблів – ВМС

У Чорному морі станом на ранок 17 лютого армія РФ збільшила присутність бойових кораблів, повідомляє пресцентр Військово-морських сил Збройних сил України.

Повідомляється, що у Чорному морі на бойовому чергуванні з 11 кораблів РФ – три є носіями крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить близько 24 ракет. Також в Азовському морі продовжує залишатися один корабель.

ДОПОВНЕНО: пізніше оперативне командування «Південь» повідомило, що армія РФ збільшила корабельне угруповання в Чорному морі до 12-ти одиниць, серед яких вже 4 ракетоносії, в тому числі – підводний.

16 лютого у Чорному морі армія РФ тримала сім своїх кораблів, з яких один був ракетоносієм із вісьмома «Калібрами».

Армія РФ в обстрілах українських територій, в тому числі, використовує ракети, які запускає з моря.