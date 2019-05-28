В Україну продовжують повертатися затримані торік у Єгипті моряки – прикордонники

До України прибули ще п’ятеро моряків із танкера Sea Shark, затриманих в Єгипті у 2018 році, повідомила Державна прикордонна служба України.

«П’ятьох моряків оформили окремим коридором сьогодні прикордонники Одеського загону в пункті пропуску «Одеса-авіа». Моряки, громадяни України, прибули рейсом зі Стамбула», – повідомили прикордонники.

Повідомляється, що в залі очікування моряків зустріли близькі, представники фонду допомоги морякам «Асоль», дипломати та журналісти.

Згідно з повідомленням, напередодні через аеропорт Одеси повернулося ще четверо моряків, яких також оформлено окремим коридором.

18 травня, українські і російські агентства повідомили про листа капітана танкера Sea Shark Віталія Нестеренка про критичне, за його словами, становище на борту судна екіпажу, життя якого «під загрозою». Як заявив капітан, того дня єгипетські військові моряки піднялися на борт судна і заявили, що обмежують пересування екіпажу, поки танкер із нафтою не буде розвантажений, і пригрозили силою в разі невиконання наказу. Відтак екіпаж поділили на дві групи і зібрали у двох непристосованих тісних приміщеннях, дехто з людей почувався погано, але єгипетські військові відмовилися організувати візит лікаря, заявив капітан танкера.

За повідомленнями, на борту судна 31 людина, громадяни різних країн. Із них 17 українців, іще двох називають «кримчанами» – найімовірніше, вони теж громадяни України, хоча Росія вважає їх своїми громадянами.

Історія з танкером тягнеться ще з осені 2018 року. Тоді, за повідомленнями, під час перебування судна з вантажем нафти в одному з єгипетських портів наприкінці листопада в нього закінчився термін реєстрації прапора, і, чекаючи на дії судновласника, екіпаж вийшов у море і ліг у дрейф. У середині грудня 2018-го судно, яке випадково ввійшло в територіальні води Єгипту, затримали єгипетські військові, на екіпаж за це порушення наклали понад 50-мільйонний у доларах США штраф, який має сплатити судновласник.