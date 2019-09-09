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09 Вересень 2019, Київ 16:52
Новини | Міжнародні

Макрон приїде в Москву на святкування 75-річчя Перемоги – глава МЗС Франції

Макрон та Путін під час зустрічі на півдні Франції у серпні цього року

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Президент Франції збирається відвідати заходи з нагоди святкування 75-річчя Перемоги над нацистською Німеччиною, які відбудуться у Москві у травні 2020 року.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан на початку переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє «Інтерфакс».

У серпні помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що відвідати святкування 9 травня у Москві погодилися лідери Індії, Куби, Франції, Чехії, Венесуели, Молдови, Білорусі, Вірменії та Сербії.

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