Макрон приїде в Москву на святкування 75-річчя Перемоги – глава МЗС Франції

Президент Франції збирається відвідати заходи з нагоди святкування 75-річчя Перемоги над нацистською Німеччиною, які відбудуться у Москві у травні 2020 року.

Про це заявив глава МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан на початку переговорів з російським колегою Сергієм Лавровим, повідомляє «Інтерфакс».

У серпні помічник президента Росії Володимира Путіна Юрій Ушаков заявив, що відвідати святкування 9 травня у Москві погодилися лідери Індії, Куби, Франції, Чехії, Венесуели, Молдови, Білорусі, Вірменії та Сербії.