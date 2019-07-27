МВС Росії: у Москві затримали понад тисячу людей

У Москві число затриманих на акції протесту перевищило тисячу людей. Про це повідомили у московському управлінні міністерства внутрішніх справ Росії.

«На несанкціонованій акції у центрі столиці за різні правопорушення було затримано 1074 людини», – заявили російські правоохоронці.

За словами силовиків, стосовно затриманих за результатами розгляду «приймуть рішення відповідно до закону».

За даними «ОВД-Инфо» станом на 21:37 на акції затримали 1007 людей.

Незалежний кандидат в депутати Мосміськдуми Ілля Яшин, якому відмовили в реєстрації на виборах, анонсував нову акцію протесту напередодні розгляду апеляцій Центральною виборчою комісією 3 серпня.

27 липня у Москві близько десятка опозиційних і незалежних політиків, яких Московська міська виборча комісія не допустила до виборів у міську думу, збиралися провести масову зустріч з виборцями.

Зробити це їм не вдалося: поліція спочатку затримала політиків, а потім почала жорстко затримувати всіх, хто прийшов на акцію.

Pа даними російського міністерства внутрішніх справ, усього у протестах брали участь близько 3500 людей, приблизно 700 з них – журналісти та блоґери.