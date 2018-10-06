Росія: у Москві під час вечора на підтримку політв’язнів розповідали про Балуха

На благодійному вечері на підтримку політв’язнів 6 жовтня в Сахаровському центрі в столиці Росії Москві розмістили інформацію про засудженого російським судом українського активіста Володимира Балуха, який оголосив голодування навесні.

Російський громадський активіст Костянтин Котов, який був присутній на зустрічі, оприлюднив у Facebook фотографію з листом, який інформував про позицію Балуха, звинуваченнях проти нього та причинах, через які щодо нього відкрили дві кримінальні справи.

Згідно з інформацією організаторів, на заході збирали пожертви для політв’язнів, у присутніх була можливість написати їм листи.

Зібрані кошти мають піти у фонд підтримки політв’язнів, із якого оплачуються послуги захисту, надається матеріальна підтримка ув’язненим і їхнім сім’ям.

Засудженому в анексованому Росією Криму українському активісту Володимирові Балуху залишилося відбувати покарання трохи більше року. За даними адвоката українця Дмитра Дінзе, у Балуха, який на сьогодні голодує вже понад 200 днів, є підозра на виразку або панкреатит. Як заявив Дінзе 4 жовтня, засуджений активіст голодує в полегшеному режимі, він вживає деякі продукти: «мед, воду, пісні продукти, кашу».

Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму змінив вирок Балуху, засудженому до п’яти років колонії, засудивши його до 4 років і 11 місяців колонії і штрафу в розмірі 10 тисяч рублів (близько 4 тисяч гривень). Активіста засудили до такого тюремного терміну за сукупністю двох кримінальних справ.

Володимир Балух продовжує безстрокове голодування, яке він оголосив 19 березня 2018 року на знак протесту проти переслідування. Суд в анексованому Криму засудив активіста до п’яти років позбавлення волі за сукупністю двох справ проти нього: за звинуваченням у зберіганні боєприпасів і побитті начальника ізолятора тимчасового тримання. Балух і його захист звинувачення відкидають.

Правозахисники наголошують, що причиною переслідування Балуха в анексованому Росією Криму стала його проукраїнська позиція.