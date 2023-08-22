У Росії заявили про збиття двох безпілотників біля Москви

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про знищення двох ударних безпілотників у Московській області.

«ППО збили два ударні безпілотники. Один у районі Красногорська, інший у районі Часців», – написав він у телеграмі.



Крім того, як повідомляє російське міністерство оборони, два БПЛА вночі пригнічені комплексами РЕБ, зазнали краху над територією Брянської області.



Постраждалих немає.

Читайте також: Влада Ростовської області каже про «атаку дронів» на військову частину Також 21 серпня міністерство оборони Росії заявило, що Московська область вранці була двічі атакована безпілотниками. За повідомленням, один «безпілотний літальний апарат літакового типу» було виявлено силами ППО над територією Московської області та пригнічено засобами радіоелектронної боротьби.