Росія: небо над московським регіоном закриють для малої авіації

З початку червня у центральній частині Росії запровадять нові обмеження на польоти малої авіації та бізнес-джетів.
Як повідомила Асоціація власників повітряних суден та пілотів, цивільним суднам заборонять виконувати польоти нижче 5100 метрів у Московській повітряній зоні.
Під обмеження потрапить майже вся європейська частина Росії – від Петербурга та кордону з Білоруссю до Єкатеринбурга, Самари та південних регіонів. Заборона стосуватиметься приватних літаків, гелікоптерів і легкомоторної авіації. Винятки зроблять лише для регулярних пасажирських рейсів, санітарної авіації, польотів з держконтрактів та промислового моніторингу.
Профільний телеграм-канал «Авіаторщина »пише, що обмеження запроваджуються «до закінчення СВО» (так в Росії називають війну проти України ред.).
Директор Центрального аероклубу імені Чкалова ДОСААФ Сергій Рябчинський заявив, що після запровадження заборони його клуб закриється, а частина аероклубів планує перенести роботу за Урал. Рябчинський пов’язав нові заходи з атаками безпілотників на Москву та інші регіони.
В авіаційних спільнотах також припускають, що приводом для посилення правил могла стати аварія легкомоторного літака під Коломною в березні 2026 року. Тоді, за даними учасників співтовариства малої авіації, сили ППО під час відбиття атаки дронів могли помилково збити літак авіаблогера Павла Кошкіна. Офіційних результатів розслідування досі не опубліковано.
