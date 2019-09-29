У столиці Росії відбувся мітинг на захист політв’язнів

У столиці Росії Москві, на проспекті Академіка Сахарова недалеко від центру міста, відбувся мітинг на захист політв’язнів, організований незареєстрованою Лібертаріанською партією Росії. Акція була дозволеною і відбулася без інцидентів.

За даними неформального некомерційного об’єднання «Білий лічильник», що з залученням добровольців рахує учасників масових акцій, у нинішньому заході взяли участь загалом трохи більше ніж 25 тисяч осіб, у момент найбільшого розмаху, о 16-й годині за місцевим часом, – одночасно 20 тисяч. Такі ж дані – про приблизно 20 тисяч учасників станом на 16-у годину – навели і в МВС Росії.

Акція, головне гасло якої – «Відпускай!», тривала понад дві години, незважаючи на холод і сльоту. Лейтмотивом виступів стали заклики щодня брати участь у протестах, доки не будуть відпущені на волю всі обвинувачені в політичних справах, зокрема в так званій «московській справі».

Опозиційний діяч, голова Фонду боротьби з корупцією Олексій Навальний, який був одним із цілої низки промовців, назвав боротьбу за звільнення політв’язнів головним порядком денним опозиції на найближчий час.

«Московську справу» порушили після акцій протесту 27 липня і 3 серпня в Москві проти недопуску незалежних кандидатів на вибори до Московської міської думи (міськради). Були затримані понад 3 тисячі осіб, кілька людей зазнали травм унаслідок застосування поліцією сили для розгону мітингувальників. Спочатку її розслідували як справу про масові заворушення. Згодом звинувачення в заворушеннях зняли зі значної більшості арештованих, частину з них звільнили. Але п’ятьох людей засудили до різних термінів позбавлення волі за звинуваченнями в насильстві стосовно поліцейських. Також із «московським справою» пов’язують іще кілька вироків, зокрема за статтею про неодноразові порушення на мітингах. Крім того, кілька людей досі перебувають у СІЗО або під домашнім арештом.

На підтримку обвинувачених у «московській справі» виступили в Росії сотні діячів культури і громадських діячів, вчителів, студентів, лікарів, журналістів, священиків, людей інших професій, обурення лунало і з боку правозахисників і урядів на Заході. Правозахисники відзначають, що нічого з того, що можна кваліфікувати як «масові заворушення» і «застосування насильства до поліцейських», в Москві не відбувалося, і вважають більшість кримінальних справ сфабрикованими.