Росія: опозиція збирається на масштабну акцію протесту у Москві

Опоненти Кремля планують 29 вересня провести масштабну акцію протесту на проспекті Сахарова у російській столиці Москві, яка стане першим великим масовим заходом, погодженим владою, після загальних виборів три тижні тому.

Противники президента Володимира Путіна і його уряду закликають росіян протестувати проти «політичних репресій» і вимагати, щоб влада припинила кампанію рейдів і арештів, спрямованих проти опонентів.

Демонстранти також закличуть звільнити людей, які перебувають у в’язницях чи СІЗО за так званою «московською справою», через переслідування після придушених силовиками протестів в липні-серпні цього року.

Понад 3 тисячі людей були затримані під час мітингів у липні-серпні в Москві, а кілька людей зазнали травм після застосування поліцією сили для розгону мітингувальників, незгодних із недопуском незалежних кандидатів до виборів у Москміськдуму. Це викликало обурення з боку правозахисних груп і західних урядів.

Попри невключення десятків опозиційних і незалежних кандидатів у списки, вибори завдали суттєвого удару по контрольованій Кремлем партії «Єдина Росія», яка втратила контроль над 13-ма із 45-ти місць в Мосміськдумі.