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24 Вересень 2019, Київ 15:45
Новини | Міжнародні

Російські науковці закликали Кремль припинити політичні репресії проти активістів

Поліція затримує протестувальницю під час акції опозиції в Москві 27 липня 2019 року

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Група російських вчених закликала керівництво країни припинити політичні репресії після хвилі арештів і вироків проти учасників недавніх акцій протесту.

У заяві, підписантами якої стали понад 50 вчених з Російської академії наук, йдеться – попри те, що державні та правоохоронні органи зобов’язані забезпечувати права громадян, переслідування тих, хто бере участь в мирних політичних протестах, натомість стало більш суворим.

«Державні органи і силові структури зобов’язані забезпечити право громадян на мирний політичний протест, відповідно до Конституції. На жаль, наразі переслідування не тільки не припинилися, але вступили в нову фазу, в якій суди по всій країні присуджують учасникам мирних протестів і навіть випадковим перехожим кримінальні покарання, відмовляючись брати до уваги очевидні докази невинуватості засуджених», – йдеться у заяві науковців, об’єднаних у «Клуб 1 липня».

Вчені вказують, що не лише вони, а й артисти, вчителі, лікарі, священники і книговидавців у своїх публічних заявах засуджують переслідування активістів.

«Майже 200 тисяч підписів зібрала петиція про припинення кримінального переслідування учасників мирної акції 27 липня 2019 року в Москві», – йдеться у заяві.

/**/ /**/ /**/ Російські правоохоронці проводять затримання учасника зустрічі з політиками, яких не зареєстрували для участі у виборах до Московського міського парламенту. Москва 27 липня 2019 року
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Кілька росіян були ув’язнені на декілька років за участь у серії багатотисячних акцій протесту проти рішення влади заборонити кандидатам опозиції брати участь у місцевих виборах, що відбулися 8 вересня. Активісти опозиції закликали до ще більшого протесту 29 вересня.

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